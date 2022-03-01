Когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым – Зеленский

Глава государства отметил, что история повторяется.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских военных по Бабьему Яру в Киеве и раскритиковал мир за то, что тот "остается молчаливым".

Об этом президент написал в Сети 1 марта.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..." – говорится в сообщении.

Заметим, в результате вражеского удара по Бабьему Яру погибли 5 человек, которые пришли туда почтить жертв Холокоста. Об этом сказал ведущий в прямом эфире во время совместного информационного марафона.