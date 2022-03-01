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Когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым – Зеленский

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Когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым – Зеленский

Associated Press

Глава государства отметил, что история повторяется.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских военных по Бабьему Яру в Киеве и раскритиковал мир за то, что тот "остается молчаливым".

Об этом президент написал в Сети 1 марта.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..." – говорится в сообщении.

Заметим, в результате вражеского удара по Бабьему Яру погибли 5 человек, которые пришли туда почтить жертв Холокоста. Об этом сказал ведущий в прямом эфире во время совместного информационного марафона.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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