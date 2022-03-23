Понад 300 депутатів Держдуми РФ потраплять під санкції США - Wall Street Journal

Санкції будуть запроваджені під час поїздки Байдена до Європи.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить новий пакет санкцій щодо понад 300 депутатів Держдуми РФ, які підтримали вторгнення російської армії до України.

Про це повідомляє у вівторок, 22 березня, видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформованих чиновників та внутрішні документи.

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Оголошення про розширення санкційного списку планується на четвер, 24 березня, під час своєї поїздки Джо Байдена до Європи, де він зустрінеться з союзниками з НАТО, щоб узгодити наступні кроки у ситуації війни, яку розв’язала Росія.

Санкції будуть скоординованими із країнами Європейського Союзу і Великої сімки.

За інформацією видання, майбутній пакет санкцій, спрямований на 400 осіб, у тому числі 328 законодавців і російську еліту,

Раніше помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати та Європейський союз запровадять додаткові санкції проти РФ і посилять існуючі за підсумками візиту Байдена до Брюсселя.

Нагадаємо, раніше США оприлюднили пакет санкцій проти російської та кремлівської еліт, олігархів, а також лідерів політичної та національної безпеки Росії, які підтримали війну проти України.

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