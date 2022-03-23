Более 300 депутатов Госдумы РФ попадут под санкции США — Wall Street Journal

Санкции будут введены во время поездки Байдена в Европу.
Администрация президента США Джо Байдена объявит новый пакет санкций в отношении более 300 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение российской армии в Украину.
Об этом сообщает во вторник, 22 марта, издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированных чиновников и внутренние документы.
Объявление о расширении санкционного списка планируется на четверг, 24 марта, во время поездки Джо Байдена в Европу, где он встретится с союзниками по НАТО, чтобы согласовать следующие шаги в ситуации войны, которую развязала Россия.
Санкции будут скоординированы со странами Европейского Союза и Большой семерки.
По информации издания, будущий пакет санкций, направлен на 400 человек, в том числе 328 законодателей и российскую элиту,
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты и Европейский союз введут дополнительные санкции против РФ и усилят существующие по итогам визита Байдена в Брюссель.
Напомним, ранее США обнародовали пакет санкций против российской и кремлевской элит, олигархов, а также лидеров политической и национальной безопасности России, поддержавших войну против Украины.
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