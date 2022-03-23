Блинкен пообщался со Столтенбергом: обсудили помощь Украине

Блинкен подтвердил непреклонную приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о мерах по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейшие шаги для совместного ответа на агрессию России против Украины.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.
"Госсекретарь подтвердил необходимость мощного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущие шаги по укреплению способностей сдерживания и обороны НАТО", — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.
Также Блинкен подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным.
"Стороны также обсудили масштабную гуманитарную и оборонную помощь, которую союзники НАТО оказывают Украине в двусторонних форматах", – добавили в Госдепартаменте США.
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