Блинкен пообщался со Столтенбергом: обсудили помощь Украине

Блинкен подтвердил непреклонную приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о мерах по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейшие шаги для совместного ответа на агрессию России против Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США.

"Госсекретарь подтвердил необходимость мощного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущие шаги по укреплению способностей сдерживания и обороны НАТО", — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Также Блинкен подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне войны, развязанной президентом России Владимиром Путиным.

"Стороны также обсудили масштабную гуманитарную и оборонную помощь, которую союзники НАТО оказывают Украине в двусторонних форматах", – добавили в Госдепартаменте США.

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