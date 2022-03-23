Блінкен поспілкувався зі Столтенбергом: обговорили допомогу Україні

Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету й територіальній цілісності України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про заходи зміцнення східного флангу Альянсу, а також подальші кроки для спільної відповіді на агресію Росії проти України.

Про це пише Укрінформ із посиланням на офіційну заяву Держдепартаменту США.

"Держсекретар підтвердив необхідність потужної та єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України й привітав поточні кроки щодо зміцнення спроможностей стримування й оборони НАТО", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві США.

Також Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету й територіальній цілісності України на тлі війни, розв'язаної президентом Росії Володимиром Путіним.

"Сторони також обговорили масштабну гуманітарну й оборонну допомогу, яку союзники НАТО надають Україні у двосторонніх форматах", - додали в Держдепартаменті США.

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