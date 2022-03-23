Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо - Зеленський про саміти G7, НАТО і ЄС

Під час цих самітів, сподівається глава держави, йтиметься про нові пакети санкцій проти РФ
Цього тижня відбудуться три важливі саміти - G7, НАТО і ЄС.
Про це зверненні до українців розповів глава держави Володимир Зеленський.
"Нові пакети санкцій. Нова допомога. Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо. До останнього. Хоробро і відкрито. На всіх цих майданчиках. З повною енергією. На результат. З усіма нашими силами. І не втомимося. Відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде! Слава усім нашим героям! Слава Україні!", - зауважив він.
Читайте також:
- "Вдарте по нерухомості, рахунках і яхтах росіян": Зеленський розповів про підтримку Італії, Словаччини, Канади та Греції
- Зеленський заявив, що в Україні створили сайт для допомоги з гуманітарними вантажами
- "Маяк надії": Зеленський очолив рейтинг POLITICO як найвпливовіша людина в Європі