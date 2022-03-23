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Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо - Зеленський про саміти G7, НАТО і ЄС

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Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо - Зеленський про саміти G7, НАТО і ЄС

Під час цих самітів, сподівається глава держави, йтиметься про нові пакети санкцій проти РФ

Цього тижня відбудуться три важливі саміти - G7, НАТО і ЄС. 

Про це зверненні до українців розповів глава держави Володимир Зеленський. 

"Нові пакети санкцій. Нова допомога. Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо. До останнього. Хоробро і відкрито. На всіх цих майданчиках. З повною енергією. На результат. З усіма нашими силами. І не втомимося. Відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде! Слава усім нашим героям! Слава Україні!", - зауважив він. 

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