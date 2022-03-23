В Україні електропостачання відновили понад 55,8 тисячам абонентів

Українська енергосистема вже тиждень працює спільно з європейською.
За минулу добу електропостачання відновлено понад 55,8 тисячам абонентів.
Про це пише Міністерство енергетики України.
- Зокрема, у Донецькій області - майже 24 тисячам, у Київській - майже 13 тисячам, у Харківській - 7 тисячам, у Запорізькій - 6,5 тисячам, у Сумській - понад 3,5 тисячам, у Миколаївській - понад 1,7 тисячі споживачів.
- Заживлено лінії електропередачі у Херсонській області. Посилено надійність електропостачання Києва.
- Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.
- Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
- Станом на 22 березня залишались знеструмленими понад 1318 населених пунктів, загалом понад 865 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 291 тисяча споживачів.
"Українська енергосистема вже тиждень працює спільно з європейською. Частота в мережі тримається на рівні 50 Гц. Рівень споживання електроенергії стабільний. Всі види електростанцій працюють в мережі. Електроенергії виробляється достатньо, щоб забезпечити потреби населення, військових, лікарень, комунальних підприємств та інших споживачів", - йдеться у повідомленні.
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