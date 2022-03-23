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В Україні електропостачання відновили понад 55,8 тисячам абонентів

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В Україні електропостачання відновили понад 55,8 тисячам абонентів

pixabay.com

Українська енергосистема вже тиждень працює спільно з європейською.

За минулу добу електропостачання відновлено понад 55,8 тисячам абонентів.

Про це пише Міністерство енергетики України. 

  • Зокрема, у Донецькій області - майже 24 тисячам, у Київській - майже 13 тисячам, у Харківській - 7 тисячам, у Запорізькій - 6,5 тисячам, у Сумській - понад 3,5 тисячам, у Миколаївській - понад 1,7 тисячі споживачів.
  • Заживлено лінії електропередачі у Херсонській області. Посилено надійність електропостачання Києва.
  • Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.
  • Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
  • Станом на 22 березня залишались знеструмленими понад 1318 населених пунктів, загалом понад 865 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 291 тисяча споживачів.

"Українська енергосистема вже тиждень працює спільно з європейською. Частота в мережі тримається на рівні 50 Гц. Рівень споживання електроенергії стабільний. Всі види електростанцій працюють в мережі. Електроенергії виробляється достатньо, щоб забезпечити потреби населення, військових, лікарень, комунальних підприємств та інших споживачів", - йдеться у повідомленні. 

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