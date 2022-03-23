В Україні електропостачання відновили понад 55,8 тисячам абонентів

Українська енергосистема вже тиждень працює спільно з європейською.

За минулу добу електропостачання відновлено понад 55,8 тисячам абонентів.

Про це пише Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Донецькій області - майже 24 тисячам, у Київській - майже 13 тисячам, у Харківській - 7 тисячам, у Запорізькій - 6,5 тисячам, у Сумській - понад 3,5 тисячам, у Миколаївській - понад 1,7 тисячі споживачів.

Заживлено лінії електропередачі у Херсонській області. Посилено надійність електропостачання Києва.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 22 березня залишались знеструмленими понад 1318 населених пунктів, загалом понад 865 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються понад 291 тисяча споживачів.

"Українська енергосистема вже тиждень працює спільно з європейською. Частота в мережі тримається на рівні 50 Гц. Рівень споживання електроенергії стабільний. Всі види електростанцій працюють в мережі. Електроенергії виробляється достатньо, щоб забезпечити потреби населення, військових, лікарень, комунальних підприємств та інших споживачів", - йдеться у повідомленні.

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