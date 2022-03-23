Патріарх Варфоломій приїде до Польщі підтримати українських біженців

Варфоломія запросив президент Анджей Дуда і предстоятель Православної церкви Польщі митрополит Сава.

Президент Польщі Анджей Дуда запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати країну і підтримати українських біженців.

Про це інформує пресслужба Вселенського патріархату.

Дуда запросив Варфоломія, "щоб благословити, розрадити та зміцнити незліченну кількість біженців, які опинилися в країні після початку війни в Україні".

"Його Всесвятість має намір прийняти його та відвідати там тимчасові притулки для біженців у супроводі високопреосвященнійшого митрополита Халкідонського Еммануїла та Великого синкелла отця Якова Крочака", — йдеться в повідомленні.

Коли саме відбудеться візит, не вказується.

Вселенський патріарх отримавши також подібне запрошення від предстоятеля Православної церкви Польщі Блаженнійшого Митрополита Варшавського Сави. Польська православана церква є автокефальною. Досі вона негласно підтримувала РПЦ і відмовлялася визнавати автокефалію Православної церкви України.

Тим не менш, після нападу Росії на Україну керівництво ППЦ закликало владу РФ на чолі з Путіним припинити військові дії в Україні, назвавши їх "злими і незрозумілими".

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій закликав негайно припинити кожен акт насилля в Україні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запросив Папу Римського до України.