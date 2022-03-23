"Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога": Маляр озвучила п'ять речей, які треба знати про війну з Росією

"Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога": Маляр озвучила п'ять речей, які треба знати про війну з Росією

Ця війна буде тривати певний час.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила п'ять речей, які треба знати про цю війну.

Про це вона написала у повідомленні у Facebook.

Ця війна свідомо програшна для РФ незалежно від того, скільки вона триватиме. Саме тому дії Росії ірраціональні - бо вони пішли війною проти держави та армії, які вже 8 років ефективно стримували їхнє просування вглиб території України. Ми були готові до цієї війни наскільки нам дозволяли наші спроможності. Саме тому ворог не зміг миттєво досягти своїх цілей і Збройні сили зупинили наступальну активність ворога. Це не просто війна. Це наша історична місія - перемогти одвічного ворога. Зараз ми на піку нашої сили та єдності. Тож, є шанс нарешті поставити крапку на імперських амбіціях РФ. Чисельність Збройних сил 261 тисяча, з яких військових - 215 тисяч. Вони захищають 1800 кілометрів фронту і 42 мільйони людей. У воєнний час до цих 215 тисяч додаються мобілізовані особи. Згадайте ці цифри коли будете писати пости і коментарі з питанням, чому вас мобілізовують, якщо ви не тримали ніколи зброю у руках. Військово-обліковим спеціальностям вчать від 5 до 15 днів. І сьогодні для оборони держави потрібні всі, кого мобілізовують. Ця війна буде тривати певний час. Бо чим масштабніша ціль, тим більше зусиль і часу піде на її досягнення. Тому налаштуйтесь на шлях до перемоги. Припиніть хвилюватись і нервувати, почніть нормально спати і за можливості займайтесь фізичними вправами - бо для досягнення перемоги вам потрібні сили.

"І насамкінець - складіть список речей, які ви повинні зробити в першу чергу після перемоги", - додала вона.

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