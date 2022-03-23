Патриарх Варфоломей приедет в Польшу поддержать украинских беженцев

Варфоломея пригласил президент Анджей Дуда и предстоятель Православной церкви Польши митрополит Савва.

Президент Польши Анджей Дуда пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить страну и поддержать украинских беженцев.

Об этом сообщает пресс-служба Вселенского патриархата.

Дуда пригласил Варфоломея, чтобы "благословить, разрадовать и укрепить бесчисленное количество беженцев, оказавшихся в стране после начала войны в Украине".

"Его Всесвятость намерен принять его и посетить там временные приюты для беженцев в сопровождении высокопреосвященнейшего митрополита Халкидонского Эммануила и Великого синкелла отца Иакова Крочака", — говорится в сообщении.

Когда именно состоится визит, не указывается.

Вселенский патриарх получил также подобное приглашение от предстоятеля Православной церкви Польши Блаженнейшего Митрополита Варшавского Саввы. Польская православная церковь является автокефальной. До этого она негласно поддерживала РПЦ и отказывалась признавать автокефалию Православной церкви Украины.

Тем не менее, после нападения России на Украину руководство ППЦ призвало власти РФ во главе с Путиным прекратить военные действия в Украине, назвав их "злыми и непонятными".

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей призвал немедленно прекратить каждый акт насилия в Украине.

Напомним, что Владимир Зеленский пригласил Папу Римского в Украину.