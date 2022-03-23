В Ірпені відновлює свою роботу поліція

В Ірпені відновлює свою роботу поліція

Зокрема, місто будут зачищати від диверсантів.

Національна поліція відновлює роботу в Ірпені, який потерпає від обстрілів армії країни-агресорки Росії.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції.

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Виконувати свої обов'язки на території міста вже готові бійці полку поліції особливого призначення в Київській області. Зазначається, що наразі розпочинається зачищення території від диверсантів. Поліцейські також будуть допомогати та евакуювати мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені.

Спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста.

"Російські окупанти й далі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста", - наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Як повідомлялося, на Київщині поблизу Макарова окупанти знищили склад фармзаводу "Фармак". Склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат.

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