Nestle выводит бренды KitKat и Nesquik из России

Компанию критикуют из-за того, что она продолжает работать в РФ, поэтому Nestle решила прекратить в России деятельность нескольких брендов, таких как KitKat и Nesquik.

Nestlé приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России из-за войны войны в Украине, сообщили на сайте компании.

"Пока в Украине идет война, наша деятельность в России будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости, таких как детское питание и медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли. Такой подход отвечает нашей цели и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание", — говорится в сообщении.

При этом в компании заявили, что не рассчитывают в будущем получать прибыль в России или платить какие-либо налоги. В Nestle добавили, что любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи.

Читайте также: