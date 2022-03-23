Нацгвардия задержала супругов-диверсантов, которые шпионили для ФСБ

Мужчина и женщина родом из Донецкой области и аннексированого Крыма.
Нацгвардейцы задержали супругов, завербованных российской ФСБ. Как выяснилось, мужчина и женщина шпионили и проводили диверсионные работы в Украине в пользу России.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"В зоне ответственности Национальной гвардии Украины для проверки документов и личных вещей был остановлен автотранспорт, в котором находились супруги. Авто имело регистрацию Донецкой области, а пассажиры были уроженцами Крыма и Донецка", — говорится в сообщении.
Во время проверки документов гвардейцу показалось подозрительным, что мужчина недавно сменил свою фамилию по фамилии женщины.
После тщательного осмотра личных вещей задержанных в мобильном телефоне были найдены аудиозаписи, адресованные Крымскому полуострову, где содержались материалы, свидетельствовавшие о причастности супругов к российским спецслужбам.
Позже на допросе правоохранителей супруги признали, что они завербованные ФСБ России и ведут разведывательную и диверсионную деятельность на территории Украины.
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