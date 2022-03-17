Мировые бренды, которые продолжают работать в России

Мировые бренды, которые продолжают работать в России

Несмотря на то, что многие иностранные компании ушли с российского рынка, есть те, которые продолжают работать с кровавым оккупантом, тем самым спонсируя уничтожение украинцев.

После того как Россия вторглась в Украину 24 февраля, многие иностранные кампании ушли или остановили свою работу в стране-агрессоре. Но есть и те, которые продолжают работать в РФ, которая ведет кровавую войну в Украине, убивая мирных жителей, детей, уничтожая города, поселки и села, школы, больницы, роддома.

Продолжают работать в России:

Auchan

Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов.

Metro Cash & Carry GmbH

Международная торговая оптовая компания. К слову, на своем официальном сайте заявляет, что помогает украинским защитникам продуктами.

Leroy Merlin

Французская компания, которая специализируется на продаже товаров для строительства.

Oriflame

Шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже средств по уходу за кожей, декоративной косметики, парфюмерии, средств личной гигиены, продукции здорового питания и аксессуаров.

Банк Raiffeisen

Дочерняя компания австрийской банковской Raiffeisen Bank International.

Philip Morris

Американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.

Decathlon

Французская компания, которая специализируется на розничной торговле спортивных товаров. Продолжает работать, но блокирует временно функцию онлайн-заказов.

Kimberly-Clark

Американская корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.

Ecco

Всемирно известный датский бренд обуви и аксессуаров для всей семьи.

Accor

Крупнейший международный гостиничный оператор. Штаб-квартира - в пригороде Парижа Эври.

Intercontinental Hotel

Международная сеть отелей, принадлежащая британской компании InterContinental Hotels Group.

Kellogg`s

Американская компания, которая производит сухие завтраки и продукты питания быстрого приготовления.

Arconic

Американская промышленная компания, специализирующаяся на разработке и производстве легких металлов.

Beyer

Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация. Она заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в РФ, откажется от новых деловых предложений, но продолжит доставлять медикаменты и семена, необходимые для сельского хозяйства.

Intesa Sanpaolo

Итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, имеет значительное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Societe Generale

Французский финансовый конгломерат.

Salvatore Ferragamo

Итальянский бренд одежды, обуви и других изделий класса люкс.

Mohawk Industries

Американский производитель напольных покрытий из Калхуна.

Spar

Нидерландская компания, специализирующаяся на супермаркетах.

Pirelli

Итальянская компания, находящаяся в собственности у китайского химического гиганта China National Chemical Corp. Пятый в мире производитель автомобильных шин.

Bridgestone Tyre

Японская компания, которая производит автомобильные покрышки.

Honeywell

Американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации.

Otis Worldwide

Одна из старейших и крупнейших американских компаний-производителей подъемного оборудования.

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