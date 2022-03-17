Мировые бренды, которые продолжают работать в России

Несмотря на то, что многие иностранные компании ушли с российского рынка, есть те, которые продолжают работать с кровавым оккупантом, тем самым спонсируя уничтожение украинцев.
После того как Россия вторглась в Украину 24 февраля, многие иностранные кампании ушли или остановили свою работу в стране-агрессоре. Но есть и те, которые продолжают работать в РФ, которая ведет кровавую войну в Украине, убивая мирных жителей, детей, уничтожая города, поселки и села, школы, больницы, роддома.
Продолжают работать в России:
Auchan
Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов.
Metro Cash & Carry GmbH
Международная торговая оптовая компания. К слову, на своем официальном сайте заявляет, что помогает украинским защитникам продуктами.
Leroy Merlin
Французская компания, которая специализируется на продаже товаров для строительства.
Oriflame
Шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже средств по уходу за кожей, декоративной косметики, парфюмерии, средств личной гигиены, продукции здорового питания и аксессуаров.
Банк Raiffeisen
Дочерняя компания австрийской банковской Raiffeisen Bank International.
Philip Morris
Американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.
Decathlon
Французская компания, которая специализируется на розничной торговле спортивных товаров. Продолжает работать, но блокирует временно функцию онлайн-заказов.
Kimberly-Clark
Американская корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены.
Ecco
Всемирно известный датский бренд обуви и аксессуаров для всей семьи.
Accor
Крупнейший международный гостиничный оператор. Штаб-квартира - в пригороде Парижа Эври.
Intercontinental Hotel
Международная сеть отелей, принадлежащая британской компании InterContinental Hotels Group.
Kellogg`s
Американская компания, которая производит сухие завтраки и продукты питания быстрого приготовления.
Arconic
Американская промышленная компания, специализирующаяся на разработке и производстве легких металлов.
Beyer
Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация. Она заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в РФ, откажется от новых деловых предложений, но продолжит доставлять медикаменты и семена, необходимые для сельского хозяйства.
Intesa Sanpaolo
Итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, имеет значительное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.
Societe Generale
Французский финансовый конгломерат.
Salvatore Ferragamo
Итальянский бренд одежды, обуви и других изделий класса люкс.
Mohawk Industries
Американский производитель напольных покрытий из Калхуна.
Spar
Нидерландская компания, специализирующаяся на супермаркетах.
Pirelli
Итальянская компания, находящаяся в собственности у китайского химического гиганта China National Chemical Corp. Пятый в мире производитель автомобильных шин.
Bridgestone Tyre
Японская компания, которая производит автомобильные покрышки.
Honeywell
Американская корпорация, производящая электронные системы управления и автоматизации.
Otis Worldwide
Одна из старейших и крупнейших американских компаний-производителей подъемного оборудования.
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