На Днепропетровщине сбили две российские ракеты

Угроза миновала.
На Днепропетровщине система противовоздушной обороны сбила две российские ракеты. Воздушная угроза прошла.
Об этом 17 марта сообщило Воздушное командование "Восток".
Также на Харьковщине сбили вражеский беспилотник.
Напомним, что в Днепре горожан информируют о тревоге с помощью Telegram и Viber из-за плохой работы системы оповещения.
С начала войны ситуация в Днепре остается стабильной. В городе готовы принимать переселенцев. Здесь значительно упали цены на аренду жилья, в магазинах достаточно продуктов питания и товаров первой необходимости. Бесперебойно работает критическая инфраструктура. Но люди все равно уезжают.
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