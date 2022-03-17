Где и как найти работу в Украине во время войны: вакансии, полезные ссылки

Где и как найти работу в Украине во время войны: вакансии, полезные ссылки

Война оказала влияние на все сферы жизни украинцев, в том числе и на рынок труда. Десятки тысяч человек остались без работы, организации и предприятия без сотрудников. Где сегодня искать работу в Украине во время войні, какие вакансии есть сегодня, что происходит с рынком труда, разбирался ТСН.ua

Вакансии, которые пользуются наибольшим спросом. Рынок труда в Украине

По словам руководителя направления аналитики в robota.ua Ивана Ромашова, «в первую неделю боевых действий количество вакансий находилось на предельно низком уровне..., даже если сравнивать с кризисными явлениями 2014 и 2020 годов».

Начиная со второй недели рынок начал оживать. Некоторые из предприятий даже заговорили о дефиците кадров. В первую очередь, речь идет о предприятиях отраслей, которые обеспечивают элементарные, ежедневные потребности населения. Это, например, торговля продуктами, фармацевты, перевозки разнообразного груза, людей, гуманитарной помощи. 60% вакансий сегодня – это сфера обслуживания, далее по доле в общем числе вакансии, связанные с продовольствием и посевной, которая уже на носу.

Рейтинг самых востребованных профессий на сегодняшний день следующий:

Продавец

Кассир

Водитель

Рабочие специальности (пекары, мастера, грузчики, токари и т.п.)

Медицинский и аптечный персонал.

По мнению экспертов, работодатели не смогут в ближайшее время поднимать заработную плату. На это влияет много причин – необходимость сдерживать цены на продукты, курс доллара, сложность логистики, возможности экономики и, главное, война. Единственная специальность у которой однозначно заработная плата выше, чем была до войны – это водители. Рост заработной платы у них составил 25-60% по сравнению с довоенным периодом.

Какие вакансии в регионах? Ситуация здесь постоянно меняется. По данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua больше всего предложений в военное время сегодня можно найти в Киеве, однако, это количество в разы меньше январских показателей. Среди этих предложений значительная доля поиска работы на волонтерских началах.

Как найти работу в Украине? ТСН.ua собрал соответствующие ссылки и полезные ресурсы

Государственные ресурсы:

В первую очередь речь идет о Государственном центре занятости. Список вакансий здесь обновляются в разных сферах и ежедневно. С начала войны Государственный центр занятости опубликовал 2340 новых вакансий.

Позвонив в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь, можно подтвердить свое пребывание в статусе безработного.

Государственный концерн "Укроборонпром"

Здесь можно найти обширный перечень рабочих специальностей. Работа оплачиваемая. Именно здесь делается все для нашей победы. Украине и концерну очень нужны мастера на военную тенику.

Самые большие платформы и сайты поиска работы здесь.

Телеграмм каналы для поиска работы:



