Где и как найти работу в Украине во время войны: вакансии, полезные ссылки

Война оказала влияние на все сферы жизни украинцев, в том числе и на рынок труда. Десятки тысяч человек остались без работы, организации и предприятия без сотрудников. Где сегодня искать работу в Украине во время войні, какие вакансии есть сегодня, что происходит с рынком труда, разбирался ТСН.ua
Вакансии, которые пользуются наибольшим спросом. Рынок труда в Украине
По словам руководителя направления аналитики в robota.ua Ивана Ромашова, «в первую неделю боевых действий количество вакансий находилось на предельно низком уровне..., даже если сравнивать с кризисными явлениями 2014 и 2020 годов».
Начиная со второй недели рынок начал оживать. Некоторые из предприятий даже заговорили о дефиците кадров. В первую очередь, речь идет о предприятиях отраслей, которые обеспечивают элементарные, ежедневные потребности населения. Это, например, торговля продуктами, фармацевты, перевозки разнообразного груза, людей, гуманитарной помощи. 60% вакансий сегодня – это сфера обслуживания, далее по доле в общем числе вакансии, связанные с продовольствием и посевной, которая уже на носу.
Рейтинг самых востребованных профессий на сегодняшний день следующий:
- Продавец
- Кассир
- Водитель
- Рабочие специальности (пекары, мастера, грузчики, токари и т.п.)
- Медицинский и аптечный персонал.
По мнению экспертов, работодатели не смогут в ближайшее время поднимать заработную плату. На это влияет много причин – необходимость сдерживать цены на продукты, курс доллара, сложность логистики, возможности экономики и, главное, война. Единственная специальность у которой однозначно заработная плата выше, чем была до войны – это водители. Рост заработной платы у них составил 25-60% по сравнению с довоенным периодом.
Какие вакансии в регионах? Ситуация здесь постоянно меняется. По данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua больше всего предложений в военное время сегодня можно найти в Киеве, однако, это количество в разы меньше январских показателей. Среди этих предложений значительная доля поиска работы на волонтерских началах.
Как найти работу в Украине? ТСН.ua собрал соответствующие ссылки и полезные ресурсы
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Государственные ресурсы:
В первую очередь речь идет о Государственном центре занятости. Список вакансий здесь обновляются в разных сферах и ежедневно. С начала войны Государственный центр занятости опубликовал 2340 новых вакансий.
Позвонив в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь, можно подтвердить свое пребывание в статусе безработного.
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Государственный концерн "Укроборонпром"
Здесь можно найти обширный перечень рабочих специальностей. Работа оплачиваемая. Именно здесь делается все для нашей победы. Украине и концерну очень нужны мастера на военную тенику.
Самые большие платформы и сайты поиска работы здесь.
- Work.Ua.Одна из самых популярных до войны платформ для поиска работы,
- grc.ua. Также известный ресурс ежедневно публикует сотни вакансий,
- Robota.ua. Добавился раздел "Вакансии для победы",
- Jooble. Работа с разным графиком, в разных сферах, около 80 тыс вакансий,
- Jobs.Dou. Вакансии IT компаний,
- Jobs for Ukraine. Академические, научные, художественные, профессиональные, рабочие вакансии,
- Upwork. Вакансии для фрилансеров,
- Fiverr. Для специалистов по творческим направлениям, фрилансерам.
- Робота в тилу.Здесь можно предложить свою помощь
- Hire for Ukraine https://hireforukraine.org/. Размещение резюме работников HR-менеджеров, IT-специалистов, работников творческих сфер, строителей, архитекторов, сферы обслуживания,
- Некоммерческая платформа поиска работы UA Talents,
- ВзаємоДія . Агрегат сайтов поиска работ. Здесь можно искать работы как в разных странах, так и по разным специальностям.
Телеграмм каналы для поиска работы:
- Работа сейчас: Украина. Работа для всех специальностей и сфер,
- Goodjob. Вакансии в Украине и за рубежом, языковые курсы, советы как написать резюме,
- Крезюме Вакансії. Творческие вакансии, волонтерские предложения,
- Happy Monday. Вакансии, рекомендации,
- Zaichenko team.Вакансий для журналистов дизайна, маркетинга, IT,
- UaJobNow. Трудоустройство в Украине, Европе и дистанционно,
- Remote Job. Англоязычный канал с вакансиями в сфере дизайна, продаж,
- Lobby X . Рабочие вакансии и волонтерские возможности в Украине