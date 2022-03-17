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Где и как найти работу в Украине во время войны: вакансии, полезные ссылки

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Где и как найти работу в Украине во время войны: вакансии, полезные ссылки

як знайти роботу в Украіїні під час війни / Pexels

Война оказала влияние на все сферы жизни украинцев, в том числе и на рынок труда. Десятки тысяч человек остались без работы, организации и предприятия без сотрудников. Где сегодня искать работу в Украине во время войні, какие вакансии есть сегодня, что происходит с рынком труда, разбирался ТСН.ua

Вакансии, которые пользуются наибольшим спросом. Рынок труда в Украине

По словам руководителя направления аналитики в robota.ua Ивана Ромашова, «в первую неделю боевых действий количество вакансий находилось на предельно низком уровне..., даже если сравнивать с кризисными явлениями 2014 и 2020 годов».

Начиная со второй недели рынок начал оживать. Некоторые из предприятий даже заговорили о дефиците кадров. В первую очередь, речь идет о предприятиях отраслей, которые обеспечивают элементарные, ежедневные потребности населения. Это, например, торговля продуктами, фармацевты, перевозки разнообразного груза, людей, гуманитарной помощи. 60% вакансий сегодня – это сфера обслуживания, далее по доле в общем числе вакансии, связанные с продовольствием и посевной, которая уже на носу.

Рейтинг самых востребованных профессий на сегодняшний день следующий:

  • Продавец
  • Кассир
  • Водитель
  • Рабочие специальности (пекары, мастера, грузчики, токари и т.п.)
  • Медицинский и аптечный персонал.

По мнению экспертов, работодатели не смогут в ближайшее время поднимать заработную плату. На это влияет много причин – необходимость сдерживать цены на продукты, курс доллара, сложность логистики, возможности экономики и, главное, война. Единственная специальность у которой однозначно заработная плата выше, чем была до войны – это водители. Рост заработной платы у них составил 25-60% по сравнению с довоенным периодом.

Какие вакансии в регионах? Ситуация здесь постоянно меняется. По данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua больше всего предложений в военное время сегодня можно найти в Киеве, однако, это количество в разы меньше январских показателей. Среди этих предложений значительная доля поиска работы на волонтерских началах.

Как найти работу в Украине? ТСН.ua собрал соответствующие ссылки и полезные ресурсы

  • Государственные ресурсы:

В первую очередь речь идет о Государственном центре занятости. Список вакансий здесь обновляются в разных сферах и ежедневно. С начала войны Государственный центр занятости опубликовал 2340 новых вакансий.

Позвонив в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь, можно подтвердить свое пребывание в статусе безработного.

  • Государственный концерн "Укроборонпром"

Здесь можно найти обширный перечень рабочих специальностей. Работа оплачиваемая. Именно здесь делается все для нашей победы. Украине и концерну очень нужны мастера на военную тенику.

Самые большие платформы и сайты поиска работы здесь.

  • Work.Ua.Одна из самых популярных до войны платформ для поиска работы,
  • grc.ua. Также известный ресурс ежедневно публикует сотни вакансий,
  • Robota.ua. Добавился раздел "Вакансии для победы",
  • Jooble. Работа с разным графиком, в разных сферах, около 80 тыс вакансий,
  • Jobs.Dou. Вакансии IT компаний,
  • Jobs for Ukraine. Академические, научные, художественные, профессиональные, рабочие вакансии,
  • Upwork.  Вакансии для фрилансеров,
  • Fiverr. Для специалистов по творческим направлениям, фрилансерам.
  • Робота в тилу.Здесь можно предложить свою помощь
  • Hire for Ukraine https://hireforukraine.org/. Размещение резюме работников HR-менеджеров, IT-специалистов, работников творческих сфер, строителей, архитекторов, сферы обслуживания,
  • Некоммерческая платформа поиска работы UA Talents,
  • ВзаємоДія . Агрегат сайтов поиска работ. Здесь можно искать работы как в разных странах, так и по разным специальностям.

Телеграмм каналы для поиска работы:

  • Работа сейчас: Украина. Работа для всех специальностей и сфер,
  • Goodjob. Вакансии в Украине и за рубежом, языковые курсы, советы как написать резюме,
  • Крезюме Вакансії. Творческие вакансии, волонтерские предложения,
  • Happy Monday. Вакансии, рекомендации,
  • Zaichenko team.Вакансий для журналистов дизайна, маркетинга, IT,
  • UaJobNow. Трудоустройство в Украине, Европе и дистанционно,
  • Remote Job. Англоязычный канал с вакансиями в сфере дизайна, продаж,
  • Lobby X . Рабочие вакансии и волонтерские возможности в Украине


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