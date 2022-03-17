Де і як знайти роботу в Україні під час війни: вакансії, корисні посилання

Війна вплинула на всі сфери життя українців, в тому числі і на ринок праці. Десятки тисяч людей залишилися без роботи, а організаціі та підприємства – без співробітників. Де сьогодні шукати роботу в Україні, які вакнсії, що відбувається з ринком праці, розбирався ТСН.ua
Вакансії, які користуються найбільшим попитом. Ринок праці в Україні
За словами керівника напрямку аналітики в robota.ua Івана Ромашова, «у перший тиждень бойових дій кількість вакансій перебувала на гранично низькому рівні..., навіть якщо порівнювати з кризовими явищами 2014 і 2020 років». Починаючи з другого тижня, ринок почав оживати. Деякі з підприємств навіть заговорили про дефіцит кадрів. В першу чергу, мова йде про підприємства галузей, які забезпечують елементарні, щоденні потреби населення. Це, наприклад, торгівля продуктами, фармацевтика, перевезення різноманітного вантажу, людей, гуманітарної допомоги, тощо. 60% всіх вакансій – у сфері обслуговування, далі за часткою знаходиться вакансії у сфері забезпечення продовольством та пов'язані з посівною, яка вже на носі.
Рейтинг найбільш потрібних професій на сьогодні наступний:
- Продавець
- Касир
- Водій
- Робочі спеціальності (пекарі, майстри, вантажники, токарі тощо)
- Медичний та аптечний персонал.
На думку експертів, роботодавці не зможуть в найближчий час піднімати заробітну плату. На це впливає багато причин – необхідність стримувати ціни на продукти, курс долара, складність логістики, можливості економіки і, основне, війна. Єдина спеціальність у представників якої виросла заробітна плата - це водії, ріст становить 25-60% порівняно з довоєнним періодом.
Які вакансії в регіонах?. Ситуація тут постійно змінюється. За даними експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua найбільше пропозицій у воєнний час сьогодні можна знайти у Києві. Проте, ця кількість в рази менша за січневі показники.Серед цих пропозицій значна частка пошуку роботи - на волонтерських засадах.
Як знайти роботу в Україні? ТСН.ua зібрав відповідні посилання та корисні ресурси
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Державні ресурси:
В першу чергу, мова йде про Державний центр зайнятості. Список вакансій тут оновлюється в різних сферах і щодня. Від початку війни Державний центр зайнятості опублікував близько 2340 нових вакансій.
Зателефонувавши до Центру зайнятості того населеного пункту, де ви перебуваєте, можна підтвердити своє перебування в статусі безробітного.
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Державний концерн "Укроборонпром"
Тут можна знайти великий перелік робітничих спеціальностей. Робота оплачувана.Саме тут робиться все задля нашої перемоги. Україні і концерну дуже потребні майстри на військову теніку.
Найбільші платформи та сайти пошуку роботи тут.
- Work.Ua. Одна із найпопулярніших до війни платформ для пошуку роботи продовжує працювати,
- grc.ua. Відомий ресурс, щодня публікує сотні вакансій,
- Robota.ua. Додався розділ "Вакансії для перемоги",
- Jooble. Робота за різними графіками і сферами, близько 80 тис вакансій,
- Jobs.Dou. Вакансії IT компаній,
- Jobs for Ukraine. Академічні, наукові, мистецькі, професійні, інші робочі вакансіїі,
- Upwork. Вакансії для фрилансерів,
- Fiverr. Для спеціалістів з творчих напрямків, фрилансерів,
- Робота в тилу. Тут можна також запропонувати свою допомогу,
- Hire for Ukraine. Розміщення резюме HR-менеджерів, IT-спеціалістів, працівників творчих сфер, будівельників, архітекторів, сфери обслуговування,
- UA Talents. Некомерційна платформа пошуку роботи,
- ВзаємоДія . Агрегат сайтів пошуку робіт.Тут можна шукати роботу як в різних країнах, так і за різними спеціальностями.
Телеграм канали для пошуку роботи:
- Работа сейчас: Украина. Робота для всіх спеціальностей та сфер,
- Goodjob. Вакансії в України і за кордоном, мовні курси, поради як написати резюме,
- Крезюме Вакансії. Творчі вакансії, волонтерські пропозиції,
- Happy Monday. Вакансії, рекомендації,
- Zaichenko team. Вакансій для журналістів, з дизайну, маркетингу, IT,
- UaJobNow. Працевлаштування в Україні, Європі та дистанційно,
- Remote Job. Англомовний канал із вакансіями у сфері дизайну, продажу,
- Lobby X . Робочі та волонтерські можливості в Україні