Як знайти роботу в Україні під час війни / Pexels

Де і як знайти роботу в Україні під час війни: вакансії, корисні посилання

Де і як знайти роботу в Україні під час війни: вакансії, корисні посилання

Війна вплинула на всі сфери життя українців, в тому числі і на ринок праці. Десятки тисяч людей залишилися без роботи, а організаціі та підприємства – без співробітників. Де сьогодні шукати роботу в Україні, які вакнсії, що відбувається з ринком праці, розбирався ТСН.ua

Вакансії, які користуються найбільшим попитом. Ринок праці в Україні

За словами керівника напрямку аналітики в robota.ua Івана Ромашова, «у перший тиждень бойових дій кількість вакансій перебувала на гранично низькому рівні..., навіть якщо порівнювати з кризовими явищами 2014 і 2020 років». Починаючи з другого тижня, ринок почав оживати. Деякі з підприємств навіть заговорили про дефіцит кадрів. В першу чергу, мова йде про підприємства галузей, які забезпечують елементарні, щоденні потреби населення. Це, наприклад, торгівля продуктами, фармацевтика, перевезення різноманітного вантажу, людей, гуманітарної допомоги, тощо. 60% всіх вакансій – у сфері обслуговування, далі за часткою знаходиться вакансії у сфері забезпечення продовольством та пов'язані з посівною, яка вже на носі.

Рейтинг найбільш потрібних професій на сьогодні наступний:

Продавець

Касир

Водій

Робочі спеціальності (пекарі, майстри, вантажники, токарі тощо)

Медичний та аптечний персонал.

На думку експертів, роботодавці не зможуть в найближчий час піднімати заробітну плату. На це впливає багато причин – необхідність стримувати ціни на продукти, курс долара, складність логістики, можливості економіки і, основне, війна. Єдина спеціальність у представників якої виросла заробітна плата - це водії, ріст становить 25-60% порівняно з довоєнним періодом.

Які вакансії в регіонах?. Ситуація тут постійно змінюється. За даними експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua найбільше пропозицій у воєнний час сьогодні можна знайти у Києві. Проте, ця кількість в рази менша за січневі показники.Серед цих пропозицій значна частка пошуку роботи - на волонтерських засадах.

Як знайти роботу в Україні? ТСН.ua зібрав відповідні посилання та корисні ресурси

Державні ресурси:

В першу чергу, мова йде про Державний центр зайнятості. Список вакансій тут оновлюється в різних сферах і щодня. Від початку війни Державний центр зайнятості опублікував близько 2340 нових вакансій.

Зателефонувавши до Центру зайнятості того населеного пункту, де ви перебуваєте, можна підтвердити своє перебування в статусі безробітного.

Державний концерн "Укроборонпром"

Тут можна знайти великий перелік робітничих спеціальностей. Робота оплачувана.Саме тут робиться все задля нашої перемоги. Україні і концерну дуже потребні майстри на військову теніку.

Найбільші платформи та сайти пошуку роботи тут.

Телеграм канали для пошуку роботи: