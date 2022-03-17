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На Дніпропетровщині збили дві російські ракети

На Дніпропетровщині збили дві російські ракети

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На Дніпропетровщині збили дві російські ракети

Фото: Повітряне командування "Схід"

Загроза минула.

На Дніпропетровщині система протиповітряної оборони збила дві російські ракети. Повітряна загроза минула.

Про це 17 березня повідомило Повітряне командування "Схід".

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Нагадаємо, що у Дніпрі містян інформують про тривогу за допомогою Telegram та Viber через погану роботу системи оповіщення. 

Від початку війни ситуація у Дніпрі залишається стабільною. У місті готові приймати переселенців. Тут значно впали ціни на оренду житла, в магазинах достатньо продуктів харчування та товарів першої необхідності. Безперебійно працює критична інфраструктура. Але люди все одно їдуть.

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