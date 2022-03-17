На Дніпропетровщині збили дві російські ракети

Загроза минула.

На Дніпропетровщині система протиповітряної оборони збила дві російські ракети. Повітряна загроза минула.

Про це 17 березня повідомило Повітряне командування "Схід".

Також на Харківщині збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, що у Дніпрі містян інформують про тривогу за допомогою Telegram та Viber через погану роботу системи оповіщення.

Від початку війни ситуація у Дніпрі залишається стабільною. У місті готові приймати переселенців. Тут значно впали ціни на оренду житла, в магазинах достатньо продуктів харчування та товарів першої необхідності. Безперебійно працює критична інфраструктура. Але люди все одно їдуть.

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