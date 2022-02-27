У Дніпрі не чутно сигналу тривоги: людей інформують через Telegram та Viber

У Дніпрі не чутно сигналу тривоги: людей інформують через Telegram та Viber

У багатьох районах звук не чутно взагалі навіть на вулиці.

У Дніпрі містян інформують про тривогу за допомогою Telegram та Viber через погану роботу системи оповіщення.

Про це 27 лютого повідомив мер міста Борис Філатов.

Проблему виявили, коли у Дніпрі пролунала перша тривога з початку російського вторгнення. Нажаль, багато районів її не почули зовсім або почули погано. У Мережі про першу тривогу місцева влада також не проінформувала.

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За словами Філатова, цьому є низка причин технічного характеру. Мер каже, що часто звук не чутно, тому що вікна металопластикові, а не дерев'яні. Крім того, мовляв, із 70-х років минулого століття дуже змінилися умови забудови Дніпра.

Однак містяни жаліються у Мережі - сирену не було чутно навіть на вулиці у багатьох районах.

Для оперативного інформування про тривогу місцева влада створила офіційні канали "Сирена" у Вайбері та Телеграмі.

"Також дублюватимуть сигнал сирени радіо "Інформатор" та місцеві телеканали: "Дніпро ТБ", "11 канал" та "34 канал". Будь-ласка, тримайте радіо та ТВ весь час увімкненими", - написав Філатов.

Нагадаємо, що жителі Дніпра готові боронити своє місто з коктейлями Молотова. Задля цього вони зібрали чимало ящиків зі скляними пляшками.

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