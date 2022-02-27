Андрій Хливнюк, який вступив до лав територіальної оборони, заспівав для українців на Михайлівській площі

26 лютого фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хлівнюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Музикант запостив фото, де позує з іншими членами тероборони. Знімок артист підписав досить лаконічно: Здрасьтє.
А сьогодні Андрій опублікував нове відео, на якому виконав пісню "Ой у лузі червона калина" на Михайлівській площі у Києві. Під постом музикант написав:
"Маршують наші добровольці...
Всім чудового дня!
Ви — неймовірні!
"Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів", — закликав усіх музикант.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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