Андрій Хливнюк, який вступив до лав територіальної оборони, заспівав для українців на Михайлівській площі

Андрій Хливнюк, який вступив до лав територіальної оборони, заспівав для українців на Михайлівській площі

26 лютого фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хлівнюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Музикант запостив фото, де позує з іншими членами тероборони. Знімок артист підписав досить лаконічно: Здрасьтє.

А сьогодні Андрій опублікував нове відео, на якому виконав пісню "Ой у лузі червона калина" на Михайлівській площі у Києві. Під постом музикант написав:

"Маршують наші добровольці...

Всім чудового дня!

Ви — неймовірні!

"Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів", — закликав усіх музикант.

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