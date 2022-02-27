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Андрій Хливнюк, який вступив до лав територіальної оборони, заспівав для українців на Михайлівській площі

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Андрій Хливнюк, який вступив до лав територіальної оборони, заспівав для українців на Михайлівській площі

Андрій Хливнюк / instagram.com/andriihorolski

26 лютого фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хлівнюк вступив до лав територіальної оборони ЗС України.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Музикант запостив фото, де позує з іншими членами тероборони. Знімок артист підписав досить лаконічно: Здрасьтє.

А сьогодні Андрій опублікував нове відео, на якому виконав пісню "Ой у лузі червона калина" на Михайлівській площі у Києві. Під постом музикант написав:

"Маршують наші добровольці...
Всім чудового дня!
Ви — неймовірні!

"Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів", — закликав усіх музикант.

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