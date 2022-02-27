Сили ЗСУ та Нацгвардії надійно захищають Маріуполь — мер

Маріуполь надійно захищений: на позиціях стоять ЗСУ та Нацгвардія.

Солдати та офіцери мотивовані та готові оберігати місто, повідомив мер Вадим Бойченко.

За його словами, бізнес об'єднався задля порятунку Маріуполя – місцеві металургійні підприємства забезпечують збройні сили паливом та продуктами харчування.

"Підприємства Метінвест роблять все можливе, щоб забезпечити Збройні сили України та Національну гвардію паливом, їжею та всім необхідним для захисту міста. Ми твердо стоїмо на рубежах нашої батьківщини і не віддали жодного метра нашої землі. Дякую всім солдатам та офіцерам – ви наші герої ми всі вас любимо і кланяємось у ноги вашим матерям", — повідомив Бойченко у своєму відеозверненні.