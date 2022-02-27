Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Сили ЗСУ та Нацгвардії надійно захищають Маріуполь — мер

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сили ЗСУ та Нацгвардії надійно захищають Маріуполь — мер

Фото з відкритих джерел.

Маріуполь надійно захищений: на позиціях стоять ЗСУ та Нацгвардія.

Солдати та офіцери мотивовані та готові оберігати місто, повідомив мер Вадим Бойченко.

За його словами, бізнес об'єднався задля порятунку Маріуполя – місцеві металургійні підприємства забезпечують збройні сили паливом та продуктами харчування.

"Підприємства Метінвест роблять все можливе, щоб забезпечити Збройні сили України та Національну гвардію паливом, їжею та всім необхідним для захисту міста. Ми твердо стоїмо на рубежах нашої батьківщини і не віддали жодного метра нашої землі. Дякую всім солдатам та офіцерам – ви наші герої ми всі вас любимо і кланяємось у ноги вашим матерям", — повідомив Бойченко у своєму відеозверненні.

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація