Силы ВСУ и Нацгвардии надежно защищают Мариуполь - мер

Мариуполь надежно защищен: на позициях стоят ВСУ и Нацгвардия.

Солдаты и офицеры мотивированы и готовы оберегать город, сообщил мер Вадим Бойченко.

По его словам, бизнес объединился ради спасения Мариуполя - местные металлургические предприятия обеспечивают вооруженные силы топливом и продуктами питания.

"Предприятия Метинвест делают все возможное, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию топливом, едой и всем необходимым для защиты города. Мы твердо стоим на рубежах нашей родины и не отдали ни одного метра нашей земли. Благодарю всех солдат и офицеров – вы наши герои мы все вас любим и кланяемся в ноги вашим матерям", - сообщил Бойченко в своем видеообращении.