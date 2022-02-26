У Дніпрі кілька сотень людей стоять у чергах на здавання крові

У Дніпрі кілька сотень людей стоять у чергах на здавання крові

Люди готові чекати годинами, аби допомогти.

Черга до банку крові вишиковуються на десятки метрів, в чергах сотні людей.

Про це повідомляє журналістка ТСН.

"Потрібна 3+, 4+ та всі групи з негативним резусом. Перша та друга позитивна - резерв укомплектований", - зазначила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав громадян ставати донорами крові для поранених у боях з російськими окупантами військових.