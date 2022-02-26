В Днепре несколько сотен человек стоят в очереди на здачу крови

В Днепре несколько сотен человек стоят в очереди на здачу крови

Люди готовы ждать часами, чтобы помочь.

Очередь в банк крови выстраивается на десятки метров, в очередях сотни людей.

Об этом сообщает журналистка ТСН.

"Нужна 3+, 4+ и все группы с отрицательным резусом. Первая и вторая положительная – резерв укомплектован", — отметила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан становиться донорами крови для раненых в боях с российскими оккупантами военных.