Харьковщина дает отпор российскому врагу – глава ОГА

Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков вошли в Харьков, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками.

Харьковщина дает отпор российскому врагу. Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов и Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"За вчера враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов. Наши воины героически отстаивают границы города Харькова. Мы перекрываем все направления.

Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков вошли в город, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками.

После серьезного сопротивления наших героев враг начал позорно целить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу.

Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть пострадавшие.

Пока комендантский час завершен, однако, передвигаться по городу опасно!!!

Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель – завербовать гражданское население, определить целей и закладок электронных меток для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным!

Мы фиксируем случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения.

Выходить из укрытий опасно! Ожидаем массивного обстрела наших позиций по вражеской артиллерии и самолетам.

Харьковская областная военная администрация под моим руководством работает в усиленном режиме в соответствии с условиями военного положения и главное – мы в городе Харьков.

Мы поддерживаем связь и координируем действия с центральными государственными органами власти. Постоянно на связи Президент Украины – Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский. Наши военные получают подкрепление техникой и воинами.

Уважаемые граждане! Я горжусь вашей выдержкой и верой в нашу армию – в наших героев.

Вы уже многое сделали, но надо и дальше сохранять спокойствие, иметь холодную голову и горячее сердце. От этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких.

Доверяйте только официальным источникам информации. С нами правда и Бог, за нами победа!"