Станицу Луганскую оккупировала Россия

ВСУ борется с врагом.
Российская армия оккупировала Станицу Луганскую, Крымское и Марковку на Луганщине.
Об этом 26 февраля сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка. Боремся!" – написал он.
Оперативная информация по населенным пунктам по состоянию на 11:30:
Северодонецк: город готовится к обороне! Гуманитарная составляющая удовлетворительная. При необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!
Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.
Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна.
Счастье: тихо собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Похоронная служба прячет трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.
Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанцируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.
Горное: обстрелы Екатериновки, Новоташковского, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в общине – удовлетворительная.
Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.
Муратово – пытаемся установить связь.
Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.
Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.
Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.
"Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь неподалеку от укрытий!" – подчеркнул Гайдай.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.