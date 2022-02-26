Станицу Луганскую оккупировала Россия

ВСУ борется с врагом.

Российская армия оккупировала Станицу Луганскую, Крымское и Марковку на Луганщине.

Об этом 26 февраля сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка. Боремся!" – написал он.

Оперативная информация по населенным пунктам по состоянию на 11:30:

Северодонецк: город готовится к обороне! Гуманитарная составляющая удовлетворительная. При необходимости откроем магазины. Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!

Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.

Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительна.

Счастье: тихо собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом. Похоронная служба прячет трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

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Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанцируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.

Горное: обстрелы Екатериновки, Новоташковского, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в общине – удовлетворительная.

Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.

Муратово – пытаемся установить связь.

Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.

Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.

Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

"Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь неподалеку от укрытий!" – подчеркнул Гайдай.