Станицю Луганську окупувала Росія

ЗСУ бореться з ворогом.

Російська армія окупувала Станицю Луганську, Кримське і Марківку на Луганщині.

Про це 26 лютого повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

"На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка. Боремося!" - написав він.

Оперативна інформація по населених пунктах станом на 11:30:

Сєвєродонецьк: місто готується до оборони! Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях!

Лисичанськ: в місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям.

Попасна: в місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна.

Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом. Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.

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Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно.

Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді - задовільна.

Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.

Муратове - намагаємося встановити зв‘язок.

Старобільськ: поки тихо, є загроза - залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів.

Сватове: тихо, гуманітарний складник задовільно, працює один маршрут громадського транспорту.

Новопсков: тихо, гуманітарний складоник задовільна.

"Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів!" - наголосив Гайдай.