Станицю Луганську окупувала Росія

ЗСУ бореться з ворогом.
Російська армія окупувала Станицю Луганську, Кримське і Марківку на Луганщині.
Про це 26 лютого повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
"На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка. Боремося!" - написав він.
Оперативна інформація по населених пунктах станом на 11:30:
Сєвєродонецьк: місто готується до оборони! Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності відкриємо магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях!
Лисичанськ: в місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям.
Попасна: в місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна.
Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом. Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.
Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно.
Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді - задовільна.
Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.
Муратове - намагаємося встановити зв‘язок.
Старобільськ: поки тихо, є загроза - залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів.
Сватове: тихо, гуманітарний складник задовільно, працює один маршрут громадського транспорту.
Новопсков: тихо, гуманітарний складоник задовільна.
"Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів!" - наголосив Гайдай.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.