Зеленський закликав здавати кров для ЗСУ

Президент закликав українців ставати донорами крові для захисників.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян ставати донорами крові для поранених у боях з російськими окупантами військових.

Про це він заявив під час свого відеозвернення 24 лютого.

"Від ранку ми маємо поранених військових. Де у лікарнях потрібна кров, будь-ласка, прошу долучатися. Ставайте донорами крові для наших захисників", – сказав Зеленський.