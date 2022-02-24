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Зеленський закликав здавати кров для ЗСУ

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Зеленський закликав здавати кров для ЗСУ

Офіс Президента України

Президент закликав українців ставати донорами крові для захисників.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян ставати донорами крові для поранених у боях з російськими окупантами військових.

Про це він заявив під час свого відеозвернення 24 лютого.

"Від ранку ми маємо поранених військових. Де у лікарнях потрібна кров, будь-ласка, прошу долучатися. Ставайте донорами крові для наших захисників", – сказав Зеленський.

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