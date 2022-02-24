Україна розірвала диломатичні відносини з Росією

Україна і РФ по різні боки історії, сказав президент.

Дипломатичні відносини віж Україною і РФ розірвано. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб не думали у Москві. Своя незалежність і право жити на своїй землі - це найвища цінність", - сказав глава держави.

"Росія підло і самовбивчо напала на нашу державу вранці так само, як це зробила нацистська Німеччина у роки Другої світової війни. Від сьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава - на оці зла", - зазначив Зеленський.