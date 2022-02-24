"Будемо видавати зброю всім охочим", - Зеленський про захист України

Президент звернувся до українців.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що вв часи військового вторгнення Росії українці будуть захищати себе будь-якими способами. Зокрема, видаватимуть зброю всім, хто буде захищати рідну землю.
"Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим, всім спроможнім. Від кожного громадянина нашої країни залежить майбутнє України. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації Міністерства внутрішніх справ, залучають до захисту ветеранів. Будь ласка, уважно стежте за детальною інформацією", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що "від ранку ми маємо поранених військових там, де у лікарнях потрібна кров, долучайтесь, ставайте донорами крові для наших захисників".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.