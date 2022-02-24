"Будемо видавати зброю всім охочим", - Зеленський про захист України

Президент звернувся до українців.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що вв часи військового вторгнення Росії українці будуть захищати себе будь-якими способами. Зокрема, видаватимуть зброю всім, хто буде захищати рідну землю.

"Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим, всім спроможнім. Від кожного громадянина нашої країни залежить майбутнє України. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації Міністерства внутрішніх справ, залучають до захисту ветеранів. Будь ласка, уважно стежте за детальною інформацією", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що "від ранку ми маємо поранених військових там, де у лікарнях потрібна кров, долучайтесь, ставайте донорами крові для наших захисників".