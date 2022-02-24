Наші військові ведуть бої, ворог поніс втрати - Зеленський

Президент закликав забезпечити людей усіма товарами і послугами.

Наші військові ведуть бої, ворог поніс великі втрати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму третьому зверненні 24 лютого.

"Збройні сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю", - зазначив президент.