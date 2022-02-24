Російські зірки про вторгнення Росії до України: "Ганьба"

О п'ятій ранку російські війська атакували українські об'єкти.

Сьогодні, 24 лютого, о п'ятій ранку російські війська вторглися на територію України.

Вночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Російські знаменитості почали активно реагувати на вторгнення РФ на територію України.

Так, актор Максим Віторган запостив чорний квадрат у фотоблогу і підписав коротко: "Ганьба".

Шоумен Максим Галкін повідомив, що він перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України: "Від ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливе! Не може бути виправдань війні! Ні війні!".

Співак Валерій Маледзе записав емоційне відео, у якому закликав припинити воєнні дії і сісти за стіл переговорів:

"Нам даний язик. Кажіть, як є! Путін напав на Україну! На всю Україну! Нам не потрібна Росія! Нас нема від кого рятувати, тільки від Росії!" - зазначив Меладзе.

Російська журналістка Божена Ринська у себе в Facebook написала, що не розуміє, як так вийшло, що весь світ опинився у заручниках у безумця:

Зазначимо, що уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

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