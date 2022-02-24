Лукашенко вимагає від України здатися і все підписати в Мінську

Лукашенко вимагає від України здатися і все підписати в Мінську

Лукашенко вважає, що для переговорів Москви та Києва потрібна демілітаризація України.

Так званий президент Білорусі, з території якої розпочалася агресія цієї ночі проти України, Олександр Лукашенко підтримав вимоги Володимира Путіна щодо фактичної капітуляції Києва.

Лукашенко вважає, що для переговорів Москви та Києва потрібна демілітаризація України, недопущення вступу її до НАТО та припинення боїв на Донбасі, передають російські ЗМІ.

На думку Лукашенка заявив, що Київ зазнає поразки і йому слід піти на поступки вимогам Москви. Він також запропонував провести російсько-українські переговори у Мінську.

"Але ніколи Росія не сяде з ними за стіл переговорів, якщо заздалегідь не погодити питання, які обговорюватимуться. Їх Росія прописала для НАТО, і для Америки, і для України зокрема. П'ять чи шість питань. Там два-три питання для України. Перше – демілітаризація України, недопущення вступу до НАТО України та припинення силових дій проти Донецька та Луганська. Можливо, з'являться й інші пункти", - сказав Лукашенко.