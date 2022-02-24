На виїздах з Буковини встановили блокпости

Всім, хто наразі перебуває у дорозі потрібно бути готовими до перевірки документів.
На території України введений воєнний стан, Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області повідомляє про те, що на виїздах з Буковини поліція встановила блокпости.
Вони влаштовані на автошляхах, що перетинають кордони з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою та Вінницькою областями, пише Медіа агентство АСС у четвер, 24 лютого.
Поліція у посиленому режимі охороняє громадський порядок на Буковині, введено додаткові патрулі.
"Просимо всіх, хто наразі перебуває у дорозі – бути готовими до перевірки документів. Крім того, правоохоронці, за потреби, оглядатимуть й транспортні засоби. Закликаємо зберігати спокій, вірити лише офіційним новинам МОУ, ЗСУ, МНС, Офісу Президента України", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.
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