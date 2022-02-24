На виїздах з Буковини встановили блокпости

На виїздах з Буковини встановили блокпости

Всім, хто наразі перебуває у дорозі потрібно бути готовими до перевірки документів.

На території України введений воєнний стан, Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області повідомляє про те, що на виїздах з Буковини поліція встановила блокпости.

Вони влаштовані на автошляхах, що перетинають кордони з Івано-Франківською, Тернопільською, Хмельницькою та Вінницькою областями, пише Медіа агентство АСС у четвер, 24 лютого.

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Поліція у посиленому режимі охороняє громадський порядок на Буковині, введено додаткові патрулі.

"Просимо всіх, хто наразі перебуває у дорозі – бути готовими до перевірки документів. Крім того, правоохоронці, за потреби, оглядатимуть й транспортні засоби. Закликаємо зберігати спокій, вірити лише офіційним новинам МОУ, ЗСУ, МНС, Офісу Президента України", - йдеться в повідомленні.

ТСН зібрала інформацію про події на лініях зіткнення в усіх регіонах України

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