Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні

Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".
Уранці 24 лютого Венрховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. Перед цим це рішення затвердила РНБО.
Про це в коментарі ТСН.ua підтвердили депутати від "Європейської солідарності" та "Слуги народу", зокрема Єгор Чернєв та Іванна Климпуш-Цинцадзе.
За - 300 голосів нардепів.
Воєнний стан запровадили через військове вторгнення Росії до України.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав усіх народних депутатів залишатися в Києві - аби зібратися в разі необхідності для ухвалення оперативних рішень.
"Хто поїхав - той зрадник", - заявив Стефанчук.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.