Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні

Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".

Уранці 24 лютого Венрховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. Перед цим це рішення затвердила РНБО.

Про це в коментарі ТСН.ua підтвердили депутати від "Європейської солідарності" та "Слуги народу", зокрема Єгор Чернєв та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За - 300 голосів нардепів.

Воєнний стан запровадили через військове вторгнення Росії до України.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав усіх народних депутатів залишатися в Києві - аби зібратися в разі необхідності для ухвалення оперативних рішень.

"Хто поїхав - той зрадник", - заявив Стефанчук.

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