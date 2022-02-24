ЗСУ та Нацгвардія захищає кордон України - МВС

Щодо поранень з боку України інформація уточнюється.
Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Про це пресслужба МВС написала у Телеграм.
Як зазначається, атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.
Це відбувається, зокрема, в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з Криму.
Також МВС фіксує роботу диверсійно-розвідувальних груп противника.
Залежно від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень інформація уточнюється.