ЗСУ та Нацгвардія захищає кордон України - МВС

Щодо поранень з боку України інформація уточнюється.

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Про це пресслужба МВС написала у Телеграм.

Як зазначається, атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї.

Це відбувається, зокрема, в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з Криму.

Також МВС фіксує роботу диверсійно-розвідувальних груп противника.

Залежно від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень інформація уточнюється.