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Напад Росії на Україну: у МВС назвали мету обстрілів

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Напад Росії на Україну: у МВС назвали мету обстрілів

facebook/ДПСУ

Головна задача - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури, кажуть у відомстві.

​​Ворог атакував не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в містах України.

Про це повідомляє пресслужба МВС. 

"Головна задача - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури", - розповіли у відомстві. 

Там повідомили, що зранку відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

"Підтвердженої інформації про втрати наразі немає", - сказали в МВС. 

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