Напад Росії на Україну: у МВС назвали мету обстрілів

Головна задача - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури, кажуть у відомстві.

​​Ворог атакував не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в містах України.

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"Головна задача - паніка та виведення з ладу деяких військових об'єктів та критичної інфраструктури", - розповіли у відомстві.



Там повідомили, що зранку відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.



"Підтвердженої інформації про втрати наразі немає", - сказали в МВС.