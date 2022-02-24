Вторгнення Росії: Умань евакуюють

В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.
В Умані після обстрілу російськми терористами снаряд влучив у центр міста і вбив людину.
Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив про евакуацію містян.
В результаті обстрілів окупантів один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.
"В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок. Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.Контактний центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001", - написав Скічко.
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