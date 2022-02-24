Вторжение России: Умань эвакуируют

В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Росешек.

В Умани после обстрела российскими террористами снаряд попал в центр города и убил человека.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил об эвакуации горожан.

В результате обстрелов оккупантов один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.

"В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассешек. Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы. Для тех, кто на собственном транспорте: ехать автодорогой Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координировать представители РГА", - написал Александр Скичко..

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: