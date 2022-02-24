Лукашенко та Путін обговорили напад на Україну: подробиці

Лукашенко підтвердив, що попросив Путіна залишити війська РФ біля кордонів з нашою державою.
Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко повідомив, що обговорив зі своїм російським колегою Путіним напад на Україну.
Про це повідомляє пропагандистське видання "Пул Першого".
Про що говорили зі слів Лукашенка:
- "Він докладно проінформував мене про ситуацію і, найголовніше, у розвиток цієї ситуації. Як він заявив, мета проведення операція однозначна: це припинення геноциду народу в Донецькій та Луганській областях".
- "Щоб не було інсинуацій: під час останньої зустрічі в Москві я особисто запропонував Путіну залишити деяку кількість Збройних Сил Російської Федерації на півдні нашої Білорусі. Чому? Мені не соромно про це сказати: ми не були готові прикрити південний напрямок у цій ситуації, оскільки українські підрозділи - військові, не прикордонні - висунулися до кордону і почали проводити там маневри, ми це бачили, але у нас там ніколи не було військ, тому я запропонував якусь невелику частину [російських військ] залишити там на південних кордонах, доки ми своїми Збройними Силами не замінимо їх".
- "Путін погодився. Наголошую, що він мені сказав: "Ти маєш рацію, треба залишити. Це ще один шанс збожеволілим політикам в Україні зробити відповідні висновки. Можливо, вони зрозуміють, що треба сісти за стіл переговорів та ухвалити рішення про мир. Не повинні братні народи воювати". Ось про що ми домовилися. А не те, що ми там готували якусь проти України війну. Ще раз наголошую: для того, щоб, як він сказав, українці, керівництво та політики України ще раз зробили висновки та зрозуміли, що треба вирішувати за столом переговорів ці питання".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.