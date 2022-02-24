Лукашенко та Путін обговорили напад на Україну: подробиці

Лукашенко та Путін обговорили напад на Україну: подробиці

Лукашенко підтвердив, що попросив Путіна залишити війська РФ біля кордонів з нашою державою.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко повідомив, що обговорив зі своїм російським колегою Путіним напад на Україну.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Пул Першого".

Про що говорили зі слів Лукашенка: