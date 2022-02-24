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Лукашенко та Путін обговорили напад на Україну: подробиці

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Лукашенко та Путін обговорили напад на Україну: подробиці

Associated Press

Лукашенко підтвердив, що попросив Путіна залишити війська РФ біля кордонів з нашою державою.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко повідомив, що обговорив зі своїм російським колегою Путіним напад на Україну.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Пул Першого".

Про що говорили зі слів Лукашенка:

  • "Він докладно проінформував мене про ситуацію і, найголовніше, у розвиток цієї ситуації. Як він заявив, мета проведення операція однозначна: це припинення геноциду народу в Донецькій та Луганській областях".
  • "Щоб не було інсинуацій: під час останньої зустрічі в Москві я особисто запропонував Путіну залишити деяку кількість Збройних Сил Російської Федерації на півдні нашої Білорусі. Чому? Мені не соромно про це сказати: ми не були готові прикрити південний напрямок у цій ситуації, оскільки українські підрозділи - військові, не прикордонні - висунулися до кордону і почали проводити там маневри, ми це бачили, але у нас там ніколи не було військ, тому я запропонував якусь невелику частину [російських військ] залишити там на південних кордонах, доки ми своїми Збройними Силами не замінимо їх".
  • "Путін погодився. Наголошую, що він мені сказав: "Ти маєш рацію, треба залишити. Це ще один шанс збожеволілим політикам в Україні зробити відповідні висновки. Можливо, вони зрозуміють, що треба сісти за стіл переговорів та ухвалити рішення про мир. Не повинні братні народи воювати". Ось про що ми домовилися. А не те, що ми там готували якусь проти України війну. Ще раз наголошую: для того, щоб, як він сказав, українці, керівництво та політики України ще раз зробили висновки та зрозуміли, що треба вирішувати за столом переговорів ці питання".

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