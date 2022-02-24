Офіційної інформації дуже мало.

Кілька хвилин тому в Одесі пролунав новий вибух, він був схожий на той, що пролунав зранку.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Поки офіційної інформації не має.

Поки є уточнена інформація, що в Одеській області у місті Подільськ в результаті бомбардування військової частини 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

Саме місто живе в режимі військового стану. У місті немає жодних надзвичайних ситуацій - водопостачання, електрика і зв'язок є. Люди закуповують, харчі, медикаменти. Подекуди є черги до банкоматів.