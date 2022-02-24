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В Одесі пролунав новий вибух

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В Одесі пролунав новий вибух

Офіційної інформації дуже мало.

Кілька хвилин тому в Одесі пролунав новий вибух, він був схожий на той, що пролунав зранку. 

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Поки офіційної інформації не має. 

Поки є уточнена інформація, що в Одеській області у місті Подільськ в результаті бомбардування військової частини 6 загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

Саме місто живе в режимі військового стану. У місті немає жодних надзвичайних ситуацій - водопостачання, електрика і зв'язок є. Люди закуповують, харчі, медикаменти. Подекуди є черги до банкоматів. 

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