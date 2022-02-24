Відео про оголошення війни Путін записав ще 21 лютого

Про це свідчать властивості відеозапису.

Президент Росії Володимир Путін ще ввечері 21 лютого записав відео про оголошення війни Україні, а на сайті Кремля запис опублікували лише 24 лютого.

Про це повідомляє "Новая газета".

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"Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості", – зазначило видання.

Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства. pic.twitter.com/ZRwgdwB8ni — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2022

Після публікації цих даних журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team припустили, що масштабні військові дії проти України Росія планувала розпочати в ніч з 21 на 22 лютого, але тоді плани були порушені. Причини поки що невідомі.