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Відео про оголошення війни Путін записав ще 21 лютого

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Відео про оголошення війни Путін записав ще 21 лютого

Associated Press

Про це свідчать властивості відеозапису.

Президент Росії Володимир Путін ще ввечері 21 лютого записав відео про оголошення війни Україні, а на сайті Кремля запис опублікували лише 24 лютого.

Про це повідомляє "Новая газета".

"Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості", – зазначило видання.

Після публікації цих даних журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team припустили, що масштабні військові дії проти України Росія планувала розпочати в ніч з 21 на 22 лютого, але тоді плани були порушені. Причини поки що невідомі.

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