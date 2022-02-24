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Поліція підтвердила інформацію про першого цивільного загиблого

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Поліція підтвердила інформацію про першого цивільного загиблого

Перша жертва із Умані

В Умані на Черкащині російська ракета поцілила в магазин - загинув чоловік, який проїжджав повз на велосипеді.

Про це повідомляє уманська поліція, повідомляють журналісти ТСН.

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