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Макрон закликав Путіна припинити військові дії

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Макрон закликав Путіна припинити військові дії

Associated Press

Макрон наголосив, що Париж солідарний з Україною.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента країни-агресора Росії негайно припинити військові дії проти України.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Франція рішуче засуджує рішення Росії розпочати війну з Україною. Росія має негайно припинити військові дії. Франція солідарна з Україною. Він підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб покласти край війні", - написав Макрон.

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