Макрон закликав Путіна припинити військові дії

Макрон наголосив, що Париж солідарний з Україною.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента країни-агресора Росії негайно припинити військові дії проти України.

Про це він написав у своєму Twitter.

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

"Франція рішуче засуджує рішення Росії розпочати війну з Україною. Росія має негайно припинити військові дії. Франція солідарна з Україною. Він підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб покласти край війні", - написав Макрон.