Важливо! Телеканал 1+1 мовитиме на параметрах 1+1 International

Група 1+1 media повідомляє, що на час військового стану основна версія телеканалу 1+1 мовить у відкритій незакодованій версії на параметрах 1+1 International. А саме: супутник Astra 4A, частота 12130, швидкість потоку 27500, поляризація вертикальна, FEC 3/4.

Телеканал 1+1 перейшов у режим спеціального телемарафону. Підключайтеся та отримуйте оперативну та чесну інформацію про події в Україні.