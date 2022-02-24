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Важливо! Телеканал 1+1 мовитиме на параметрах 1+1 International

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Важливо! Телеканал 1+1 мовитиме на параметрах 1+1 International

Група 1+1 media повідомляє, що на час військового стану основна версія телеканалу 1+1 мовить у відкритій незакодованій версії на параметрах 1+1 International. А саме: супутник Astra 4A, частота 12130, швидкість потоку 27500, поляризація вертикальна, FEC 3/4.

Телеканал 1+1 перейшов у режим спеціального телемарафону. Підключайтеся та отримуйте оперативну та чесну інформацію про події в Україні.

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