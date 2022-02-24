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Важно! Телеканал 1+1 будет вещать на параметрах 1+1 International

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Важно! Телеканал 1+1 будет вещать на параметрах 1+1 International

Группа 1+1 media сообщает, что во время военного положения основная версия телеканала 1+1 вещает в открытой незакодированной версии на параметрах 1+1 International. А именно: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, вертикальная поляризация, FEC 3/4.

Телеканал 1+1 перешел в режим специального телемарафона. Подключайтесь и получайте оперативную и честную информацию о событиях в Украине.

Отметим:

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Напомним:

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