Официальной информации очень мало.

Несколько минут назад в Одессе раздался новый взрыв, он был похож на прозвучавший утром.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Пока официальной информации нет.

А вот пока уточнена информация, что в Одесской области в городе Подольск в результате бомбардировки воинской части 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

Сам город живет в режиме военного положения. В городе нет никаких чрезвычайных ситуаций – водоснабжение, электричество и связь есть. Люди закупают, продовольствие, медикаменты. Кое-где есть очереди к банкоматам.