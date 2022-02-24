Нападение России на Украину: в МВД назвали цель обстрелов

Главная задача – паника и выведение из строя некоторых военных объектов и критической инфраструктуры, говорят в ведомстве.

Враг атаковал не только подразделения на границе, но и объекты в городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Главная задача – паника и выведение из строя некоторых военных объектов и критической инфраструктуры", – рассказали в ведомстве.



Там сообщили, что утром произошли обстрелы одного из помещений воинской части Нацгвардии в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.



"Подтвержденной информации о потерях пока нет", — сказали в МВД.