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Нападение России на Украину: в МВД назвали цель обстрелов

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Нападение России на Украину: в МВД назвали цель обстрелов

facebook/ДПСУ

Главная задача – паника и выведение из строя некоторых военных объектов и критической инфраструктуры, говорят в ведомстве.

Враг атаковал не только подразделения на границе, но и объекты в городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Главная задача – паника и выведение из строя некоторых военных объектов и критической инфраструктуры", – рассказали в ведомстве.

Там сообщили, что утром произошли обстрелы одного из помещений воинской части Нацгвардии в Киевской области. Вероятно из ракетного вооружения.

"Подтвержденной информации о потерях пока нет", — сказали в МВД.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

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