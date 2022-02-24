Обстріли окупантів під Харковом: загинула дитина

В результаті обстрілу РФ загинув неповнолітній хлопчик.

У Чугуєві Харківської області російські окупанти, обстирілюючи, начебто, військові об'єкти, обстріляли житлові будинки. В результаті загинула дитина.

Про це повідомляють у ДНС у Харківській області.

"24 лютого о 08:23 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.

На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців.

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