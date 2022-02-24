Обстрелы российских террористов под Харьковом: погиб ребенок

В результате обстрела РФ погиб несовершеннолетний мальчик.
В Чугуеве Харьковской области российские оккупанты, стреляя по военным объектам, обстреляли жилые дома. В результате погиб ребенок.
Об этом сообщают в ГНС в Харьковской области.
"24 февраля в 08:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом №157. Он возник вследствие вражеских обстрелов.
К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом.
В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.