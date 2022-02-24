Обстрелы российских террористов под Харьковом: погиб ребенок

В результате обстрела РФ погиб несовершеннолетний мальчик.

В Чугуеве Харьковской области российские оккупанты, стреляя по военным объектам, обстреляли жилые дома. В результате погиб ребенок.

Об этом сообщают в ГНС в Харьковской области.

"24 февраля в 08:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом №157. Он возник вследствие вражеских обстрелов.

К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом.

В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его жителей.

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